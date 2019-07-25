تقدير برلماني ليبي لموقف المعارض التركي “أوغلو”

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب في بيان لها عن شكرها وتقديرها للمعارض التركي “أكرم إمام أوغلو” -الفائز حديثاً بعمدة بلدية أسطنبول- على موقفه تجاه تصرفات حكومة بلاده، في إشارة إلى تدخل الرئيس التركي أردوغان وحكومته في الشأن الليبي.

كما حثت اللجنة، مَن وصفتهم بالقوى الفاعلة في تركيا لاتخاذ موقف حاسم من سياسات الحكومة التركية التي ألحقت ضرراً بالغاً بالمصالح التركية في ليبيا وتركت عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين – حسب ماجاء في البيان.

واتهم بيانُ اللجنة، الرئيسَ التركي بمسؤوليته عن إشعال الحرب في ليبيا والتسبب في إراقة الدماء بإرسال الأسلحة الحديثة والمتطورة في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن بحظر الأسلحة على ليبيا.

ودعت اللجنة في بيانها الحكومة التركية إلى التوقف في الشأن الداخلي للدول الأخرى والاهتمام بشؤون بلادها.

وخلص البيان إلى مطالبة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والبعثة الأممية في ليبيا بضرورة التحرك لإدانة الدعم التركي المفضوح الذي شهدت به المعارضة التركية على أفعال حكومتها .. وفق ما اختتم به البيان .

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