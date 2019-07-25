الجيش الليبي يلقي القبض على قائد ميليشيات الزاوية جنوبي طرابلس

ألقت وحدة من الجيش الوطني الليبي، يوم الأربعاء، القبض على قائد ميليشيات الزاوية خلال عملية نوعية نفذتها على طريق المطار جنوبي العاصمة طرابلس.

وقالت الكتيبة 127 مجحفلة التابعة للجيش الليبي في منشور لها على صفحتها بموقع ”فيسبوك“، إنها نفذت عملية نوعية بجوار جامع صلاح الدين على طريق المطار ضد تمركزات الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، وسيطرت سيطرة تامة على الموقع، وأسرت آمر المحور التابع لميليشيات الزاوية المدعو مصباح الهنقاري والملقب بـ ”المهندس“.

وأشارت الكتيبة إلى أنها قتلت أحد عناصر الميليشيا وأسرت الباقين، وغنمت سيارتين من نوع تويوتا إحداهما مصفحة، فضلًا عن غنم أسلحة وذخائر.

وعرضت الصفحة فيديو لمصباح الهنقاري بعد إلقاء القبض عليه، زعمت فيه أن مهمة الميليشيا التي يقودها هي الرصد، في حين واجهه المحققون بأنهم كانوا يتابعون تحركاتهم، وأنه كان يحضر لشن هجوم ضد قوات الجيش الليبي.

كما أقر الهنقاري ضمنًا بأن شقيقه يتبع لميليشيات الإخوان، ويشارك في محاولة عرقلة تقدم الجيش لتحرير العاصمة طرابلس، ضمن العملية العسكرية القائمة حاليًا.

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