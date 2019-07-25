رئيس حكومة إيطاليا: لسنا في عزلة بليبيا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي أن بلاده ليست معزولة في ليبيا، بل على العكس من ذلك، إنها تحافظ على اتصال مستمر مع جميع الشركاء الرئيسيين في هذا السياق.

وفي حديثه بمقر مجلس الشيوخ، قصر (مداما) الأربعاء، خاطب كونتي البرلمانية مارا كارفانيا (حزب فورتسا إيتاليا)، بصفتها أولى الموقعين على مساءلة بهذا الشأن، قائلاً “أنت تتحدثين عن عزلة، لكني أؤكد لك أن الحقائق لا تتوافق مع ما تمثلينه”.

وأردف رئيس الحكومة “نحن على اتصال مستمر وثابت بجميع الجهات الفاعلة عالمياً، والشركاء الرئيسيين، كما يتضح ذلك من الإعلان المشترك الصادر في 16 تموز/يوليو بشأن ليبيا”، والذي وقّعت عليه إيطاليا، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الإمارات ومصر”، واختتم مبينا أن هاتين الدولتين الأخيرتين “انضمتا إلينا للمرة الأولى”.

وكانت كارفانيا، وهي نائبة رئيس كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس النواب ومنسقه الوطني، قد قالت في مذكرة يوم الثلاثاء، إن “غياب حكومتنا ووزير الداخلية ماتيو سالفيني عن قمة باريس غير الرسمية عن الهجرة، فرصة ضائعة بالنسبة لكل من يداعي بحق الحاجة إلى إعادة توزيع طالبي اللجوء على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”. وشددت على “ضرورة المشاركة في المؤتمرات”، لأن “الغائبين مخطئون دائمًا، حتى عندما يكونون على حق في الموضوعات المطروحة”.

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