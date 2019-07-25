 وفد برلماني ليبي من مختلف الدوائر يضع مسؤولين بالكونغرس في صورة معركة طرابلس

أجرى وفد من مجلس النواب الليبي الشرعي في طبرق زيارة لمقر الكونغرس الأمريكي في واشنطن، أكد خلالها على أهمية العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش الوطني في طرابلس ” لمحاربة الإرهاب وفوضى العصابات والمليشيات” وفقاً لما أكده رئيس الوفد.

وضم الوفد البرلماني النائب الثاني لرئيس مجلس النواب حميد حومة من سبها، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي طلال الميهوب من طبرق ورئيس لجنة الأجهزة الرقابية زايد هدية من سرت، بالإضافة إلى النواب صباح جمعة من ترهونة وعلي التكبالي من طرابلس ونصر الدين مهنى من بنغازي، حيث أكد النواب أن عمليات الجيش في طرابلس تأخذ غطاءها القانوني من البرلمان الداعم لها.

وسيواصل الوفد الذي يترأسه عضو لجنة الدفاع والأمن القومي النائب طلال الميهوب، زيارته إلى الولايات المتحدة للقاء عدد من المسؤولين في إدارة الرئيس ترامب وعدد من أعضاء الكونجرس الأميركي.

وقال النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، والذي يترأس الوفد، في تصريحات خاصة لـصحيفة «الاتحاد»، إن الزيارة مرتبطة بتوضيح ما يجري في ليبيا، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف لإطلاع واشنطن على الجرائم التي ترتكبها جماعة «الإخوان» في ليبيا.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي إلى أن الوفد سيطلع المسؤولين الأميركيين على الجرائم التركية والقطرية بحق أبناء الشعب الليبي.

وقام أعضاء مجلس النواب الليبي بزيارة إلى مقر الكونجرس في واشنطن. وأكد الوفد خلال الزيارة على شرعية القوات المسلحة الليبية المنبثقة من الشعب وأهمية العملية العسكرية التي يقوم بها في طرابلس لمحاربة الإرهاب وفوضى العصابات والميليشيات، مؤكدين دعمهم للجيش الليبي الذي يحصل على غطاء قانوني من مجلس النواب.

وقالت «الاتحاد» أن الوفد البرلماني الليبي أطلع عدداً من المسؤولين الأميركيين على جرائم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق في طرابلس، فضلاً عن تسليم ملفات تثبت تمويل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وأكدت مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد» أن زيارة وفد مجلس النواب الليبي يأتي بتكليف من رئاسة البرلمان، لافتةً إلى أن الزيارة تسعى للتأكيد على شرعية العملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة الليبية في طرابلس، وذلك لتحريرها من قبضة الميليشيات والجماعات الإرهابية. وكان وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي قد أعد تقريراً مطولاً مدعماً بالأدلة التي تثبت التدخل التركي المباشر في الِشأن الليبي لدعم جماعة «الإخوان» والتنظيمات الإرهابية في طرابلس، وذلك تمهيداً لإطلاع الإدارة الأميركية عليه.

وأشارت مصادر ليبية مطلعة لـ«الاتحاد» الأسبوع الماضي إلى أن مجلس النواب سيكون له دور بارز خلال الفترة المقبلة، موضحة أن عدداً من أعضاء البرلمان سيقومون بعدد من الجولات الخارجية لتوضيح صورة ما يجري في طرابلس.

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