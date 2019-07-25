صرخة سيطلقها “أطفال بوعيسى” من أجل البيئة

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نظم قسم الجغرافيا في كلية التربية ببلدة “أبوعيسى” –الواقعة في نطاق بلدية الزاوية الغرب- ورشة عمل لصناعة كور طينية صديقة للبيئة تحت شعار”من أجل حماية البيئة “.

وشارك في الورشة عدد من أطفال أوعيسى في ساحة الكلية .. استعداداً للاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي ستنظمه الكلية في الثامن من شهر أغسطس المقبل.

ويتثمل الاستعداد –حسب ما أفاد الدكتور أحمد العوام عضو هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بكلية التربية ابوعيسى – في صناعة عدد كبير من الكور بخلط التراب مع الطين ومادة مكونة من ميكروبات نافعة للبيئة يتم تحضيرها وخلطها بالماء ثم تجفيفها حتى تتفاعل أكثر ليتم رميها من قبل الأطفال يوم الاحتفال على شاطئ البحر الملوث الذي يحتاج إلى تنظيف ومعالجته من أجل خلق بيئة أفضل على شاطئ البحر .

تعد احتفالية الكلية ومشاركة الأطفال لأحياء يوم البيئة العالمي صرخة استغاثة ونداء عون لانقاذ البيئة والحفاظ عليها لما فيها من صالح لنقاء الأرض والبقاء للإنسان .

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