تكريم مُستَّحق لرجال الجمارك في الجميل

نظمّت الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات، في مدينة الجميل حفلاً تكريمياً لرُوّاد الجمارك المحالين للتقاعد التابعين لقسم مراقبة الحدود البرية العسة،عرفاناً وتقديراً لهم بعد عطائهم لسنوات.. وسط حضور بارز لمسؤولي القطاع الجمركي، بمدينة الجِمّيل.

وقال الرائد فهمي الماقوري- الناطق الرسمي بمصلحة الجمارك إن الحفل لفتة بسيطة ولكنها تكريمًا مُستحقّ، تقديرا للجهود التي بذلها رُوّاد الجمارك من المتقاعدين، لتعكس مدى أهمية العطاء، الذي يأملون أن لا يتوقف لأجل أمن البلاد وسلامتها.

وأضاف الماقوري أن من تم تكريمهم في الحفل عملوا بجهد وتفاني في مجال المكافحة ولهم كل التقدير والاحترام وحث الجميع أن يحذوا حذوهم في العمل بشرف وتفان من أجل الصالح العام وحماية المواطن والبلد.

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