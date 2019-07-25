حجاج الجبل الأخضر يغادرون من مطار طبرق إلى جدة

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انطلقت من مطار طبرق الدولي أولى رحلات حجّاج الجبل الأخضر، المتجهة لأداء مناسك الحجّ،بالأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية،بعد تنظيم من قِبل الجهات المختصة في الفترة الماضية، لضمان وصول الحجاج دون عراقيل ولأجل سلامتهم.

وأكد الكابتن محمد عمران الورفلي، قائد طائرة الخطوط الجوية الليبية،لــ مراسل 218 في طبرق، أن العام الحالي كان أكثر تنظيماً من المواسم الماضية، من حيث الإجراءات المتبعة في تنظيم الرحلات للحجاج.

وقال جاد المولى داوود، منسق حجاج منطقة الأخضر أن العدد الإجمالي لحجيج الجبل الأخضر وصل إلى 360 حاج تم تقسيمهم إلى 7 مجموعات الأولى مكونة من مجموعات خمسة يتم تفويجها وتغادر الآن من مطار طبرق إلى مطار جدة عبر طائرات الخطوط الجوية الليبية فيما ستنطلق الرحلة الثانية يوم غد الجمعة من مطار بنينا في بنغازي إلى مطار جدة، أما ثالث الرحلات ففي الثاني من أغسطس المقبل وتنطلق من مطار بنينا.

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