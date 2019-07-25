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تركيب أجهزة لقياس نسبة الغازات الملوثة في حقول «سرت للنفط»

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الخميس، تركيب «أحدث أجهزة لقياس نسبة الغازات الملوثة في الهواء»، وذلك في حقول الشركة، ومحيط مناطق البريقة وبشر والعرقوب.

وأوضحت الشركة أن تلك الأجهزة تقيس نسبة الغازات مثل أبخرة الهيدروفلوريك وغيرها من الغازات، وفق بيان للشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكدت أن تلك الأجهزة من «أحدث و أدق وأفضل الطـرق المستخدمة عالميا في قياس الغازات»، منوهة بمشاركة عدد من مهندسي الشركة في تركيبها، وهم «الصديق حسن البرغثي، وخالد خليفة بوحلفاية، ويحيى محمد منصور».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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