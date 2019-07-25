حراك دعم مؤسسات الدولة بالزنتان يدعو شباب العاصمة بتأمين أحيائها

أكد حراك دعم مؤسسات الدولة بالزنتان ترحيبه ومباركته لتعليمات القيادة العامة ومجموعة العمليات القتالية بالمنطقة الغربية، بشأن الاستعداد لخوض المرحلة الأخيرة من تحرير وتطهير العاصمة، ممن وصفها براثن الإرهاب ممثلة بالعصابات والميليشيات المسلحة والمدعومة من المجلس الرئاسي وحكومته.

الحراك أشار في بيان له، إلى أنه لا مناص من فرض الأمن والاستقرار في طرابلس وكافة مدن المنطقة الغربية، مطالبا سكان العاصمة وشباب ليبيا بالتعاون مع القوات المسلحة في حماية الأحياء والشوارع من عبث الميليشيات، وداعيا الشباب المغرر بهم والتابعين للميليشيات إلى إلقاء سلاحهم والعودة إلى بيوتهم ومدنهم التي جاؤوا منها.

كما طالب الحراك القوات المسلحة بكافة قطاعاتها بحماية أمن المواطن من ردة فعل الميليشيات، وحماية مرافق ومنشآت العاصمة.

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