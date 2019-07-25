مصادر دبلوماسية تكشف سبب زيارة “السراج” المفاجئة لـ”تونس”

قبل أن تقلع طائراته بلحظات، أعلمت وزارة الخارجية الليبية، نظيرتها في تونس، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج في طريقه إلى العاصمة تونس. في زيارة غير معلن وصل السراج على عجل إلى تونس ليلتقي القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا، والمقيم منذ أكثر من ثلاث سنوات في تونس. مصادر ديبلوماسية، قالت لبوابة إفريقيا الإخبارية أن اللقاء تمت برمجته في أخر لحظة، ولم يجرى في مقر السفارة الأمريكية.

وعلى الرغم من وكالة الأنباء التابعة للحكومة التركية، حاولت أن تربط زيارة السراج المفاجئة إلى تونس بقضية الطائرة التابعة لقيادة الجيش، والتي تعرضت لخلل فني بأجهزة الملاحة، ما اضطرها للهبوط جنوبي تونس، بينما كانت متجهة إلى قاعدة الوطية الجوية العسكري على الحدود، بن البلدين، إلا أن الأسباب الحقيقة وراء الزيارة هي التحول الميداني الذي حدث خلال الأسبوع الماضي، والذي ظهر في تقهقر واضح لقوات حكومة الوفاق وتقدم لقوات الجيش على محاور عديدة جنوب العاصمة طرابلس.

من جانبها نشرت السفارة الأمريكية في ليبيا، بياناً مقتضباً على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قالت فيه، إن فائز السراج، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالنيابة، جوشوا هاريس، أكدا على أهمية الوقف الفوري للقتال في طرابلس والعودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة. وأن اللقاء جاء لـ “لمناقشة التعاون المستمر لمكافحة الإرهاب.”

كما التقى السراج بعد اجتماعه بالسفير الأمريكي، السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوفتشا مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتطورات حرب العاصمة. وقال السراج، خلال اللقاء، إن قوات حكومة الوفاق مستمرة في الحرب دفاعا عن العاصمة، وحتى إرغام المعتدي على العودة من حيث أتى، وفق بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، الأربعاء.

وقالت مصادر ديبلوماسية في تونس لبوابة إفريقيا الإخبارية إن السراج جاء إلى تونس “ليطلب من القائم بالأعمال الأمريكي والألماني أن يتوسطا لدى القيادة العامة للجيش الليبي، لوقف إطلاق نار أو حتى هدنة مؤقتة، لفتح مجال للتفاوض”. وأشارت المصادر نفسها إلى أن السراج أعلم القائم بالأعمال الأمريكي، بأن أجهزته الأمنية في طرابلس قد نجحت في اعتقال ثلاث قيادات خطيرة لتنظيم القاعدة مطلوبة دولياً، كما قدم له معلومات مفصلة حول هؤلاء المعتقلين. وهو الأمر الذي أشارت إليه السفارة الأمريكية في بيانها المقتضب بالقول إن اللقاء جاء لـ “لمناقشة التعاون المستمر لمكافحة الإرهاب.”

ويبدو أن حكومة الوفاق تريد أن تلعب ورقة “التعاون في مكافحة الإرهاب” لإقناع الجانب الأمريكي بسحب دعمه الملحوظ للمشير حفتر، والضغط عليه لوقف القتال أو حتى التراجع عن خطوط سيطرته جنوب العاصمة طرابلس. كما تحاول حكومة الوفاق اقناع الجانب الأمريكي بأن تدهور الوضع في طرابلس سيؤدي إلى تقوية الجماعات الإرهابية.

ولم تمضي ساعات عن لقاء السراج بالقائم بالأعمال الأمريكي، حتى أعلنت غرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة، التابعة لحكومة الوفاق عن إلقاء القبض على 3 قادة في تنظيم القاعدة في العاصمة طرابلس. وقالت الغرفة: “في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المطلوبين محليا ودوليا، نفذت القوة التابعة لغرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة عملية مداهمة وقبض في حق إرهابيين مطلوبين دوليًا”. وأضافت أنها ألقت القبض على ثلاث عناصر يصنفون كقادة في تنظيم القاعدة، وصادرة في حقهم مذكرات قبض من مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام”.

وأوضحت أنهم تسللوا للمكان في الفترة الأخيرة، مستغلين تدهور الوضع الأمني، مشيرة على أن عناصرها اشتبكت مع أحد المطلوبين، وبعد تضييق الخناق عليه تم إجباره على تسليم نفسه. وأضافت “تم التأكيد على هوية المطلوبين، وبينهم المطلوب الرئيسي، وهو جزائري الجنسية ومكنى بالشاوي، برفقة المطلوبين الآخرين من الجنسية الليبية.”

يمكنكم ايضا قراءة الخبر من المصدر من هنا