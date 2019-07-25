إنقاذ 38 مهاجرا قبالة سواحل القره بوللي

أنقذت دورية تابعة لحرس السواحل، ثمانية وثلاثين مهاجرا غير قانوني، ينتمون لجنسيات إفريقية مختلفة قبالة سواحل القره بوللي.

وقال مكتب الإعلام التابع للقوات البحرية، إن التشكيل الأول بقوات حرس السواحل، أنقذ خلال دورية شرق العاصمة، قاربا مطاطيا تعطل محركه قبالة القره بوللي، وعلى متنه مهاجرون من مصر ونيجيريا والنيجر وساحل العاج وغانا.

وأضاف المكتب، أن القوات البحرية توجهت بالمهاجرين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، ليتم نقلهم إلى مركز إيواء تاجوراء، بعد تقديم المساعدة الطبية والإنسانية لهم.

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