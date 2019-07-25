مجلس وزراء المؤقتة يصدر حزمة من القرارات لقطاع التعليم

منح مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، الإذن لوزارة التعليم بمباشرة إجراءات التعاقد لمشروع استكمال مبنى أكاديمية الدراسات العليا فرع إجدابيا، في حدود قيمة إجمالية قدرها مليونان و272 ألف دينار.

ونص القرار رقم 495 على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء حسب المستخلصات الجاهزة للدفع طبقا للتشريعات النافذة.

هذا وأصدر المجلس قرارا آخر يمنح بموجبه الإذن لوزارة التعليم بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ أعمال الصيانة والإنشاء ببعض المباني التابعة لجامعة بنغازي في حدود قيمة إجمالية فاقت سبعة وأربعين مليون دينار ليبي، باعتباره من المشاريع المهمة والضرورية.

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