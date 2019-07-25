مشروعان للنهوض بالمرأة والشباب في درنة

شهد مقر مكتب التدريب وتطوير التعليم بمنطقة شيحا الغربية في مدينة درنة، انطلاق مشروعي “ليبية قائدة”، و”إعداد قيادات شبابية”.

وأقامت المنظمة الليبية للتنمية فرع درنة المشروعين بالتعاون مع معهد الصحافة للحرب والسلام الأميركي، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأميركية.

ويستهدف المشروعان أربعة وأربعين متدربا، مقسمين على مجموعتين متساويتين، الأولى لإعداد اثنتين وعشرين قائدة نسائية، والثانية تستهدف اثنين وعشرين متدربا من القيادات الشبابية.

وتطرقت محاور المشروعين إلى حقوق المواطنة والهوية والقيادة والاستحقاقات الانتخابية، تنفيذا لدور الشباب والمرأة في تحقيق البناء والتنمية وفقا لأهداف المنظمة التي تنص على تعزيز دور هاتين الفئتين في البناء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا