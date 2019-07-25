عقيلة صالح يلتقي رئيس هيئة الرقابة الإدارية

ناقش رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالسلام الحاسي، عددا من الموضوعات التي لها علاقة بعمل الهيئة، من خلال متابعتها للحكومة المؤقتة، والجهات التابعة لها.

كما تم التطرق خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة القبة، إلى مدى جاهزية تقرير هيئة الرقابة الإدارية للعام ألفين وثمانية عشر، حيث أكد رئيس الهيئة أن التقرير جاهز، وسيتم تسليمه لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مبينا أنه سيكون شاملا لنتائج متابعة الهيئة للحكومة والجهات التابعة لها.

بدوره أكد رئيس مجلس النواب على أهمية دور الهيئة في مكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام، وأهمية تقديم الدعم اللازم لها.

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