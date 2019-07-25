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القبض على 3 إرهابيين في ضواحي طرابلس

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة مصراتة القبض على 3 قادة ينتمون لتنظيم القاعدة الإرهابي، وسبق أن صدرت في حقهم مُذكرات توقيف من مكتب النائب العام.

وقالت الغرفة في بيان لها، أن عملية القبض على الإرهابيين الثلاث تمت بعد مُداهمة قامت بها عناصرها فجر أمس الأربعاء، في ضواحي العاصمة طرابلس، مُشيرة إلى أن اتنان منهم يحملون الجنسية الليبية، فيما يحمل الأخير الجنسية الجزائرية ويُلقّب بـ”الشاوي”.

وأضافت، أن الخلية الإرهابية مُتورطة بعدد من العمليات الإرهابية التي وقعت داخل العاصمة، دون تحديد نوع هذه العمليات، وستتم إحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

وحول تفاصيل عملية القبض، أوضحت الغرفة الأمنية المشتركة مصراتة أنها اشتبكت مع أحد المطلوبين في بداية المُداهمة قبل أن يقوم بتسليم نفسه ليتم القبض على الباقين أيضاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ومن يقبض على المجرم صلاح بادى المطلوب دوليا ومن يقبض على مهربى البشر ومنخم المجرم أسامة جويلى ومن يقبض على سراق المال العام بالطبع لا تستطيعون القبض عليهم لانهم اسيادكم صحيح اللى اختشوا ماتوا العبوا غيرها فما تفعلوه كان يحث في أفلام قديمة ابيض واسود عندما كان يتم القبض على صب معلم يتاجر في المخدرات للتغطية على المعلم الكبير البيج بوص

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