ترامب يستخدم الفيتو ضد قرار الكونغرس بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات

العنوان_واشنطن

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مواصلة تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات، وإلغاء قرارات الكونغرس بوقف صفقات الأسلحة مع الدولتين.

واستخدم ترامب حق النقض (الفيتو الرئاسي) ضد ثلاثة قرارات للكونغرس بحظر بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليارات دولار إلى الرياض وأبو ظبي، وقال إن هذه القرارات “ستضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا” وتضر بعلاقاتها مع حلفائها.

وكان الكونغرس بغرفتيه قد صوت لصالح منع تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، وقال بعض الأعضاء إنهم يخشون استخدامها ضد المدنيين أثناء الحرب الدائرة حاليا في اليمن.

كما أدانت القرارات دور التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وكذلك مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل، يوم الأربعاء، إن مجلس الشيوخ سيصوت خلال أيام على ما إذا كان سيلغي الفيتو الرئاسي أم سيوافق عليه.

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