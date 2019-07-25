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مصرف الوحدة بالمنطقة الشرقية يوزع سيولة نقدية من الأحد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_بنغازي

أعلن مصرف الوحدة في المنطقة الشرقية وفروع مناطق الواحات وخليج السدرة أمس الاربعاء عن توفر سيولة  نقدية اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وحدد المصرف قيمة سقف السحب عند 1000 دينار لكل فرد، وذلك بحسب ماورد في منشور على الحساب الرسمي للمصرف بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكان مركزي البيضاء قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري عن تخصيص 377 مليون دينار للمصارف التجارية التابعة له كما خصص المركزي 80 مليون دينار لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الجنوبية.

يُذكر أن مصرف الوحدة كان قد وفّر لكافة عملائه خدمة الفيزا عبر الإنترنت لتمكينهم من الاطلاع على رصيد البطاقة عبر الموقع الرسمي للمصرف، ابتداءً من منتصف شهر يونيو الماضي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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