المشير حفتر: سنرفع راية النصر في قلب طرابلس قريبا

قال القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، إن الشعب والجيش سيرفعان معا قريبا راية النصر في قلب العاصمة، معلنين تحريرها، وانتصار الجيش على الإرهابيين وأعوانهم، وعلى كل من حمل السلاح ليرعب المواطنين، ويعتدي على حرماتهم وأملاكهم، لتصبح طرابلس مدينة السلام، ومن دخلها فهو آمن.

المشير حفتر وفي كلمة وجهها مساء أمس إلى جنود وضباط وضباط صف القوات المسلحة، المرابطين حول العاصمة، أكد على ضرورة حرصهم عند دخول طرابلس على سلامة سكانها وبيوتهم، وأن لا تأخذهم رأفة أو شفقة بمن ضل السبيل، ورفع السلاح ليصدهم عن تحريرها.

كما ناشدهم أن يكونوا عند حسن ظن الشعب، وأن يحققوا الهدف، وهو تحرير البلاد، ووصفهم بأنهم القوة الضاربة التي لا يصمد أمامها الإرهابيون، وأنهم القوة التي تحمي الشعب، وتقهر أعداءه، وتعيد للوطن سيادته، وللشعب مكانته.

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