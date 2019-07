أنباء عن اختطاف وزير النفط السابق عبد الباري العروسي

المتوسط:

ترددت أنباء عن قيام مجموعة مسلحة مجهولة، باختطاف وزير النفط السابق عبد الباري العروسي من أمام منزله بالعاصمة طرابلس، يوم أمس الأربعاء، وسط غموض حول مصيره ودوافع اختطافه.

وكانت مصادر قد أفادت باختطاف العروسي، مؤكدين أن المجموعة المسلّحة قامت باقتياده إلى وجهة غير معلومة، دون معرفة الأسباب وراء اختطافه، وطالب السلطات بملاحقة المجرمين ومحاسبتهم والعمل على عودة الوزير المختطف سالما إلى عائلته.

