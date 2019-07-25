العمل بالوفاق توصي بسرعة صرف مرتبات يونيو ويوليو قبل العيد

أوصي وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق المهدي الأمين، القسم المالي بديوان الوزارة وكافة الأقسام المالية بمكاتب العمل في المناطق بضرورة صرف مرتبات شهري يونيو ويوليو بأسرع وقت وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

وطالب الأمي، بضرورة تكاثف الجهود لحل مشكلة الموظفين الذين تقع المصارف التي يتعاملون معها ضمن مناطق الاشتباكات، كما أوعز الي لجنة فائض الملاكات الوظيفية بضرورة متابعة الإجراءات المالية للأخوة الواردة أسمائهم ضمن الدفعات من الأولى وحتي السادسة لصرف مرتباتهم في أسرع وقت بالتعاون مع وزارة المالية.

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