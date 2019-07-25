أسعار الذهب في السوق اليوم الخميس

المتوسط

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الخميس) ، ارتفاع طفيف مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 56.63 ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

الوحدة دينار ليبي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 64.72 دينار $45.74

سعر الذهب عيار 22 59.33 دينار $41.93

اسعار الذهب عيار 21 56.63 دينار $40.03

اسعار الذهب عيار 18 48.54 دينار $34.31

سعر الذهب عيار 14 37.75 دينار $26.68

سعر الذهب عيار 12 32.36 دينار $22.87

اسعار أوقية الذهب 2,013 دينار $1,423

اسعار جنيه الذهب 453.06 دينار $320.21

اسعار كيلو الذهب 64,721 دينار $45,743

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