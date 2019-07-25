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أسعار الذهب في السوق اليوم الخميس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الخميس) ، ارتفاع طفيف مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 56.63 ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

الوحدة دينار ليبي                   دولار                أمريكى

اسعار الذهب عيار 24           64.72 دينار $45.74

سعر الذهب عيار 22                   59.33 دينار $41.93

اسعار الذهب عيار 21           56.63 دينار $40.03

اسعار الذهب عيار 18              48.54 دينار  $34.31

سعر الذهب عيار  14         37.75 دينار $26.68

سعر الذهب عيار 12                   32.36 دينار $22.87

اسعار أوقية الذهب                   2,013 دينار $1,423

اسعار جنيه الذهب                 453.06 دينار $320.21

اسعار كيلو الذهب                 64,721 دينار $45,743

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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