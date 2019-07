المتوسط

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن ليبيا تتعرض منذ سنوات لمؤامرة دولية.

وأضاف صالح، أن “تركيا وقطر وجماعة الإخوان من المتآمرين على ليبيا”، معتبرا أن “بريطانيا وإيطاليا لعبتا دورا في التآمر”.

واعتبر أن “جماعة الإخوان هي من نصبت فايز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي، لذلك لا يرفض طلبا لهم”، وفق قوله.

وأوضح صالح قائلا “طلبنا مرارا من السراج ترك الإخوان وميليشيات طرابلس لكنه رفض ذلك”، مشيرا إلى أن “تدخل تركيا في ليبيا لصالح الإخوان أصبح واضحا”.

وقال صالح: “نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ونحارب بأسلحة قديمة”، معتبرا وجود المصرف المركزي في طرابلس سبب التحالف بين الميليشيات والسراج. وكشف أن الجيش الليبي يتعاون مع بلاد وصفها بالـ”صديقة” للحصول على الدعم والسلاح.

The post رئيس البرلمان يوجه اتهامات صريحة لأربعة دول بالتآمر على ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية