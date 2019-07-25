لجنة الخارجية تدعو تركيا إلى وقف التدخل في الشأن الليبي

حثت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، القوى الفاعلة في تركيا، على اتخاذ موقف حاسم من سياسات الحكومة التركية، التي ألحقت ضررا بالغا بالمصالح التركية في ليبيا

ودعت اللجنة في بيان لها، حول ما ورد في تصريحات زعيم المعارضة التركية المتعلقة بتدخل الرئيس طيب أردوغان، في الشؤون الليبية، دعت الحكومة التركية إلى التوقف عن التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخرى، ، مطالبة المجتمع الدولي، والجامعة العربية، والبعثة الأممية في ليبيا، بضرورة التحرك لإدانة هذه الأفعال، وبسرعة وقف الدعم المفضوح للمليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا.

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