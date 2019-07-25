رئيس الحكومة المؤقتة يتابع احتياجات بلديات جنوب طرابلس‎

تابع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الأوضاع في بلديات جنوب طرابلس التابعة لحكومة الوفاق واحتياجاتها وهي ترهونة، سوق الخميس، والسبيعة، وسيدي السايح، وقصر بن غشير.

جاء ذلك خلال اجتماع الثني مع رؤساء المجالس التسييرية للبلديات المدكورة أمس الأربعاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة بحضور أعيان ومشائخ من المنطقة الغربية.

وتركز الاجتماع على الاحتياجات العاجلة للمواطنين في البلديات الخمس وأهمها توفير السيولة النقدية في المصارف وتوفير السلع التموينية لهذه البلديات في أقرب وقت.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا