“باشاغا” يفتتح حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد تدريب الشرطة بنالوت

افتتح وزير الداخلية “فتحي باشاغا” حفل تخريج الدفعة الأولى من معهد تدريب الشرطة بنالوت، والذين تجاوز عددهم 300 خريج، وذلك يوم الثلاثاء (23 يوليو 2019م).

وفي كلمة له بالمناسبة هنأ الوزير الخريجين و دعاهم فيها إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية أمن الوطن والمواطن.

وقد سلم الوزير عدد 3 دروع فخرية الي مدير أمن نالوت ومدير معهد التدريب بنالوت وعميد بلدية نالوت ،وبدورهم قام خريجونا الدفعة بتكريم الوزير وتسليمه شهادة تقدير ودرع تذكاري بإسم الدفعة، بعد أن قدموا استعراضا عسكريا لما تدربوا عليه خلال ستة أشهر هي مدة التدريب.

وكان باشاغا وصل الثلاثاء إلى بلدية نالوت (270 كم جنوب غرب العاصمة طرابلس) والتقى فيها قياداتها المحلية وعددا من الشخصيات السياسية ،في مقدمتهم المجلس البلدي ومديرية الأمن وقيادات المؤسسات الأمنية بالمنطقة والمناطق المجاورة، كما قام بزيارة إلى معبر “وازن-ذهيبة” على الحدود التونسية، واطمأن على سير العمل هناك.

