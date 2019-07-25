الحرس البلدي يطلق حملة تفتيش في سرت ويسجل عشرات المخالفات

أطلق جهاز الحرس البلدي سرت أمس الأربعاء، حملة تفتيش على المحلات التجارية والمطاعم والصيدليات داخل المدينة قام خلالها بمصادرة كميات كبيرة من البضائع الفاسدة وسجل عشرات المخالفات.

وقال الجهاز، إن الحملة شملت الكشف على الشهادات الصحية للعمالة، والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، والنظافة العامة، وارتداء زي العمل، مشيرا إلى أنه ضبط عدد من المخالفين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

ودعا جهاز الحرس البلدي سرت المواطنين إلى الابلاغ عن وجود أي ملاحظات داخل المحلات التجارية والمطاعم والصيدليات فيما يخص الأغذية منتهية الصلاحية أو النظافة العامة أو عدم التقيد باللوائح المنصوص عليها.

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