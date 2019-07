جولة تفقدية لمدير أمن السواحل بميناء طرابلس البحري

المتوسط:

قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عقيد البشير بالنور، برفقة فريق إيطالي تابع للشرطة المالية الإيطالية بزيارة لميناء طرابلس البحري بالتنسيق مع الفريق الوطني لادارة وأمن الحدود، للوقوف على أهم الاحتياجات الضرورية وقطع الغيار للزورق 111 تابع للإدارة العامة لأمن السواحل.

وكما دعا مدير الإدارة بزيارة لمدينة مصراته خلال الأيام القادمة للوقوف على احتياجات الزورق 106 و109 وتوفير قطع الغيار لهما وصيانتهما.

ورافـق مدير الإدارة خلال هذه الزيارة رئيس مكتب العمليات البحرية ورئيس قسم الصيانة بالإدارة.

