أفاد المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء في ليبيا، بأن أعضاء الشركة قاموا يوم أمس الأربعاء الموافق 2019/7/24 م بصيانة خط الكاسح (30 ك.ف) بتاجوراء.

وأشار المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء في ليبيا، بأن الأعضاء يواصلون العمل ولساعات طويلة وتحت أشعة الشمس الحارة من أجل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

