مجموعة مجهولة تختطف وزير النفط السابق في طرابلس

كشفت مصادر إعلامية، أمس الأربعاء، عن قيام مجموعة مسلحة مجهولة الهوية باختطاف وزير النفط السابق عبد الباري العروسي من أمام منزله بالعاصمة طرابلس، وسط غموض حول مصيره ودوافع اختطافه.

وبحسب ما نقلته المصادر، عن بيان منسوب للتجمع الوطني الليبي لثوار 17 فبراير، فإن المجموعة المسلّحة قامت باقتياد العروسي إلى وجهة غير معلومة، دون معرفة الأسباب وراء اختطافه، فيما طالب التجمع من السلطات المختصة ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم والعمل على عودة الوزير المختطف سالما إلى عائلته.

يشار إلى أن العروسي (58 سنة) الذي ينتمي لحزب العدالة والبناء المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، ينحدر من مدينة الزاوية، شغل منصب وزير النفط والغاز في حكومة علي زيدان منذ عام 2012 حتى 2014.

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