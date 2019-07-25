“تعليم الوفاق” تكشف حقيقة اختراق حساب الوزير

نفت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق امتلاك الوزير المُفوض عثمان عبد الجليل لصفحة خاصة بنشر نشاطات الوزارة، مُؤكدة أن كافة الأخبار التي تناقلتها منصات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختراق صفحة تعود للوزير هي مُجرّد شائعات للتشويش على عمل الوزارة ونشاطاتها.

وحذرت “تعليم الوفاق” من منصات إعلامية مُزورة تحمل اسمها وتسعى لنشر أخبار مغلوطة وتعمل على بث الشائعات لتشويه صورة الوزارة وخلق رأي عام سلبي بشأن سير عملها، حسب وصفها.

وللتأكيد على ضرورة التأكد من الصفحة الرسمية للوزارة، أوضحت “تعليم الوفاق” أن صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحمل اسم “وزارة التعليم الليبية” ويُتابعها أكثر من 1.2 مليون شخص.

وطالب مكتب التواصل والإعلام بالوزارة جميع المواطنين الذين يُتابعون صفحات أخرى مُزيفة تحمل اسم الوزارة وتنشر معلومات باسمها، بإلغاء إعجابهم بهذه الصفحات والإبلاغ عنها لإغلاقها.

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