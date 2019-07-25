اهتمام إيطالي باحتياجات ميناء طرابلس البحري

تفقد فريق إيطالي يتبع الشرطة المالية الإيطالية أوضاع ميناء طرابلس البحري، ورافقه خلال جولته مدير الإدارة العامة لأمن السواحل، عقيد البشير بالنور.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن زيارة الفريق الإيطالي التي تمت بالتنسيق مع الفريق الوطني لإدارة وأمن الحدود جاءت للوقوف على أبرز احتياجات الميناء في الوقت الحالي.

واطلع الفريق الأجنبي على حالة الزورق 111 التابع للإدارة العامة لأمن السواحل، وسجّل قطع الغيار التي تنقصه، فيما دعاه مدير الإدارة لإجراء زيارة إلى مدينة مصراته خلال الأيام القادمة للوقوف على احتياجات الزورقين 106 و109 وتوفير قطع الغيار لهما وصيانتهما.

يُشار إلى أن رئيس مكتب العمليات البحرية ورئيس قسم الصيانة بالإدارة كانا حاضرين أيضاً خلال الجولة التفقدية لميناء طرابلس.

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