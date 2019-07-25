تسليم أجهزة ومعدات إلى المراكز الطبية في سبها

تسلمت مراكز الدرن والأورام والعقم والمستشفى الطبي في سبها، اليوم الخميس، معدات ومستلزمات طبية من لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية، المشكلة من قبل الحكومة الموقتة.

وأكد رئيس لجنة العطاءات بلجنة الأزمة، محمد صالح، التنسيق مع مديري المكاتب الصحية بالمنطقة لتوفير متطلباتها، منوهًا بتشكيل لجنة لحصر متطلبات المستشفيات والمراكز الكبرى، وفق بيان بلدية سبها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأوضح صالح، أن المعدات المسلمة اليوم، تضمنت 30 سريرًا لمركز الدرن، إضافة إلى 30 فراشًا طبيًا وأغطية ووسادات وغسالة للملابس.

وشملت أيضًا جهاز أشعة لمركز العقم، وجهاز «ماموغرافيك» المتطور للكشف المبكر عن سرطان الثدي لمركز الأورام، وجهاز «ألترا ساوند» (الأشعة فوق الصوتية) إلى مركز سبها الطبي، حسب صالح، مشيرًا إلى تقديم 100 سرير إلى مستشفى سبها الطبي خلال أيام.

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