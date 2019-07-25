العباني: السراج في تونس لإستجداء الدعم الدولي بعد إشتداد الضغط على ميليشياته

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني أن زيارة رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج إلى تونس تأتي في ايطار استمراره في إستجداء الدعم الدولي بعد اشتداد الضغط على المليشيات من قبل الجيش الوطني.

العباني قال في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء إن زيارة السراج لتونس التي سبقه إليها رئيس مجلس الدولة خالد المشري تأتي استمراراً لاستجداء سفراء المجتمع الدولي ومبعوث الأمين العام بعد اشتداد الضغط من قبل الجيش الوطني على تحالف المليشيات التي تتخذ من العاصمة وكراً لها.

ووصف العباني الزيارة بأنها “رقصة الديك المذبوح” التي يؤديها السراج على سيمفونية الاتفاق السياسي وما يسميه الدولة المدنية بعد أن فشل في كل شيء إلا النهب والفساد في البلاد.

ولفت العباني إلى أن السراج تناسى أن الجيش عاقد العزم على اجتثاث الإرهاب وحل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة وضع العربة الليبية على قضبان الدولة المدنية وإسقاط اتفاق الصخيرات غير المشروع وتفعيل الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس عام 2011 وما انبثق عنه.

عضو مجلس النواب إختتم حديثه بالقول :” ما على السراج إلا أن يأخذ عصاه ويرحل فزمنه قد انقضى ولم يعد صالحاً للعب أي دور مستقبلي.. فلا معنى لإعادة تدوير النفايات في بلد تنهكه الصراعات”.

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