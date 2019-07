المتوسط:

قامت مراكز الدرن والأورام والعقم والمستشفى الطبي في سبها، اليوم الخميس، باستلام معدات ومستلزمات طبية من لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية، المشكلة من قبل الحكومة الموقتة.

وأفاد رئيس لجنة العطاءات بلجنة الأزمة، محمد صالح، التنسيق مع مديري المكاتب الصحية بالمنطقة لتوفير متطلباتها، منوهًا بتشكيل لجنة لحصر متطلبات المستشفيات والمراكز الكبرى، وفق بيان بلدية سبها.

وأشار صالح، إلى أن المعدات المسلمة اليوم، تضمنت 30 سريرًا لمركز الدرن، إضافة إلى 30 فراشًا طبيًا وأغطية ووسادات وغسالة للملابس.

The post “لجنة الأزمة” تسلم أجهزة طبية إلى المنطقة الجنوبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية