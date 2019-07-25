نُواب يُسلّمون واشنطن وثائق تُدين السراج

يُجري وفد من مجلس النواب زيارة إلى الولايات المُتحدة الأميركية للقاء أعضاء من الكونغرس الأمريكي في واشنطن وعدد من المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويترأس الوفد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي النائب طلال الميهوب، وعضوية رئيس لجنة الأجهزة الرقابية زايد هدية بالإضافة الى النائب عن ترهونة صباح جمعة والنائب عن طرابلس علي التكبالي ورئيس لجنة الصحة النائب نصر الدين مهنى ونائب رئيس مجلس النواب حميد حومة.

وقال الميهوب في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” أن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي مجلس النواب لإطلاع الحكومة الأميركية بحقيقة الأوضاع في ليبيا، والجرائم التي ترتكبها تركيا وقطر وجماعة الإخوان بحق الليبيين، حسب قوله.

وأكد وفد مجلس النواب خلال اجتماعاته مع المسؤولين الأميركيين على شرعية الجيش الوطني في محاربته للإرهاب والتشكيلات المسلحة، كما شدد على أهمية العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني مطلع أبريل الماضي في طرابلس، لتخليصها من سيطرة المجموعات المُسلحة.

واستلمت واشنطن من الوفد الليبي ملفات تُثبت تورط رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في تمويل جماعات مُسلحة وإرهابيين في طرابلس، وفقاً لما نقلته “الاتحاد” عن مصادرها.

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