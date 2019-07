المتوسط

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية هاريس جهود تطوير إقتصاد ليبيا.

من جانبه جدد القائم بأعمال السفارة هاريس قلق الولايات المتحدة العميق بشأن القتال الدائر في طرابلس وأهمية العودة إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

