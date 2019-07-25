بدء صيانة طرق في مصراتة

أعلن مكتب المشروعات في بلدية مصراتة، اليوم الخميس، بدء تنفيذ أعمال صيانة بعض الطرق في المدينة، ومنها الواصل إلى البحر بالفرع البلدي الزروق.

وقامت فرق الشركة المتعاقد معها، بكشط ودمك التربة الزلطية والانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية، وفق بيان البلدية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يذكر أن مكتب المشروعات ينفذ حاليًا أعمال صيانة خطوط الصرف الصحي وسط المدينة، وكذلك صيانة بعض المرافق الصحية والتعليمية.

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