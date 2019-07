الشؤون الاجتماعية بالوفاق تبحث أوضاع النازحين

المتوسط:

ناقش وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق محسن بوسنينه، مع رؤساء فروع الشؤون الاجتماعية المعنية بأزمة النازحين، الالية التي اتبعت في توزيع المساعدات والسلال الغذائية على الاسر النازحة واجراءات التسليم والاستلام.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاجتماع عقد أمس الأربعاء بحضور المستشار ماجد بن صريتي رئيس لجنة شؤون النازحين والمهجرين وتطرق إلى تحديد احتياجات كل فرع وأهمية الحفاظ على سلامة الاجراءات المتعلقة بتوزيع المساعدات.

