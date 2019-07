رئيس حكماء ليبيا يكشف أهمية كلمة “حفتر”

المتوسط:

أكد رئيس مجلس حكماء ليبيا محمد المغربي، أن كلمة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش، للجنود والمرابطين على مشارف طرابلس في غاية الأهمية، وتؤكد استمرار مواجهة الإرهاب في العاصمة، وهي كلمة حازمة وجازمة وتعكس الرغبة والسعي لعودة العاصمة الحبيبة إلى أحضان الشعب الليبي.

وأضاف في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن المشير حفتر متأكد من كون الوضع في مراحله الأخيرة قبل تحرير طرابلس، وبالتالي الخطاب يرفع معنويات القادة والجنود بشكل كبير لإنهاء العملية، متابعا أن هناك الكثير من الشائعات التي تحاول ضرب ثقة الشعب الليبي في جيشه، ولكن ما يحدث على الأرض يثبت عكسها والقوات المسلحة تسعى لتخليص البلاد من الإرهابيين بكل قوتها.

