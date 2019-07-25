بعد تصريحات الغصري.. الأفريكوم تنفي وصول أي قوة تابعة لها إلى مدينة مصراتة

ليبيا- نفت الناطقة باسم قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا “أفريكوم”بيكي فارمر أمس الأربعاء وصول أي قوات تابعة لها إلى مدينة مصراتة.

الناطقة باسم “أفريكوم” قالت في تصريحات صحفية “الشرق الأوسط” اللندنية أن القيادة الأفريقية لم ترسل أي قوة عسكرية إلى مدينة مصراتة.

الغصري: قوات من الأفريكوم وصلت إلى الكلية الجوية مصراتة

هذا وأكد المتحدث الرسمي لقوة البنيان المرصوص اللواء محمد الغصري في تصريح خص به موقع “عين ليبيا” وصول قوة من الأفريكوم للكلية الجوية مصراتة في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب.

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