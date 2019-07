وزير الحكم المحلي بالوفاق يطالب بالاطلاع على برامج الأمم المتحدة في ليبيا

المتوسط:

أكد وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر ، خلال لقائه اليوم الخميس، مع مدير مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية في ليبيا كاسبر انقبورغ ، علي اهمية الاطلاع علي كافة برامج المنظومة الدولية و متابعتها و تقييمها.

وتطرق الطاهر، إلى نشاط الامم المتحدة الانساني وبرامجها لمساندة النازحين في مختلف مناطق ليبيا، واتفق الجانبان على ضرورة وضع جدول زمني محدد و شامل لكافة الانشطة و البرامج التي تنفذها المنظومة الدولية في ليبيا .

وشارك في الاجتماع عبدالمجيد ابوغرارة مستشار الشؤون الخارجية و التعاون الدولي بالوزارة و ناصر الدخاخني من مكتب الأمم المتحدة .

