الحكم المحلي تبحث برامج الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في ليبيا

اجتمع وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر، اليوم الخميس، مع مدير مكتب الامم المتحدة للشؤون الانسانية في ليبيا كاسبر انقبورغ.



وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الاجتماع تطرق إلى العديد من الملفات ذات الاهمية فيما يتعلق بنشاط الامم المتحدة الانساني وبرامجها لمساندة النازحين في مختلف مناطق ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية الاطلاع على كافة برامج المنظومة الدولية ومتابعتها وتقييمها وضرورة وضع جدول زمني محدد وشامل لكافة الأنشطة والبرامج التي تنفذها المنظومة الدولية في ليبيا.

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