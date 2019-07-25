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المشري: العدوان على طرابلس عرقل عملنا على الإصلاحات الاقتصادية

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين برفقة النائب الثاني فوزي العقاب وعضو المجلس صفوان المسوري أمس الأربعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جوشوا هاريس.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس مستجدات الأوضاع في ليبيا بعد ماوصفه بـ”الإعتداء على طرابلس (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

وإتفق الطرفان بحسب اعلام المجلس الاستشاري على أنه لا وجود لحل عسكري في ليبيا وعلى ضرورة استئناف العمل على الإصلاحات الاقتصادية والأمنية التي عرقلها ما وصفه بـ” العدوان”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • الاخوانى غبى منه فيه فصياغة الخبر نفسه مثير للسخرية غمن الذى استقبل الاخر القائم باعمال السفير الامريكى يقيم في تونس والمفروض انه هو من استقبل الخروفين ولا يمكن للسفيه الامريكى ان يخالف كلام ترامب عن الجيش الوطن الليبى الذى اثنى عليه ودوره في محاربة الإرهاب ولا يمكن للسفير الامريكى ان يصف حرب الجيش الوطنى على الإرهاب بانه اعتداء وهى الأسطوانة المشروخة التي يضيفها الاخوان من عندهم لاى اجتماع فالسفير الامريكى الامريكى وجد من يستجديه لوقف اطلاق النار فاخذه على قدر عقله لانه يعرف انه غبى فالقرار الامريكى في يد ترامب الذى استخدم الفيتو ضد قرار للكونجرس بوقف تصدير السلاح الى السعودية والامارات

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