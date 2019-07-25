اللواء 73 مشاة: معركة طرابلس تتجه نحو الحسم النهائي

ليبيا – أكد مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة منذر الخرطوش على أن قوات الجيش مستمرة في تقدمها بمختلف الجبهات وسيطرت على عدد من المواقع الجديدة في ظل تقهقر الميليشيات.

الخرطوش أوضح في تصريح لصحيفة “البيان” أن المعركة تتجه نحو الحسم النهائي وأن معنويات الجيش مرتفعة، مشيراً إلى أن أمراء الحرب باتوا على يقين بأنهم منهزمون لا محالة.

ونوّه إلى أن الطائرات المسيرة التركية لن تعرقل تقدم القوات حتى قلب طرابلس الذي لم يعد تفصلهم عنه إلا بعض الكيلومترات، موضحاً أن الجيش نجح في التضييق على الميليشيات والجماعات الإرهابية واستهدف آلياتها وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية تسير وفق الخطة ولن تتوقف إلا بتحرير العاصمة نهائياً من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.

كما قال الخرطوش إن الوحدات العسكرية سيطرت على أماكن جديدة في محوري وادي الربيع وعين زارة بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات، مؤكداً تدمير عدد من آليات المليشيات وقتل وجرح وأسر العشرات من مقاتليهم وإجبارهم على الفرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية