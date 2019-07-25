كونتي: لدينا هدفان رئيسيان في ليبيا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أن لدى بلاده هدفان رئيسيان في ليبيا، دفعاها للتواصل مع مُختلف الأطراف المُتنازعة والعمل على مستويات مُختلفة لتحقيقهما.

وأوضح كونتي أن الهدف الأول يتمثل في “خفض التصعيد للنزاع الحاصل على وجه السرعة، بشكل يمكنه أن يؤدي إلى وقف لإطلاق النار”، مُبيّناً أن بلاده تعمل على تحقيق ذلك من خلال دعم عمل المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وبشأن الهدف الثاني، قال رئيس الوزراء الإيطالي إنه يكمن في “الضغط على الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية لضمان وقف دعمها للأطراف المتنازعة وإعادة تدوير عجلة العملية السياسية”.

وجدد جوزيبي كونتي تأكيده على عدم وجود حل عسكري للأزمة الحاصلة في ليبيا، كما شدد على أن كافة الحلول المُمكنة يجب أن تكون تحت غطاء ورعاية أممية مُباشرة، مُشيراً إلى أن استقرار ليبيا يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لإيطاليا.

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