العباني: السراج يُحاول استجداء المجتمع الدولي

دعا عضو مجلس النواب محمد العباني رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى الرحيل بعد زيارته الأخيرة إلى تونس، التي قال العباني إنها جاءت استمرارا لاستجداء المجتمع الدولي بعد الضغط المتزايد من قبل الجيش الوطني على التشكيلات المسلحة في طرابلس.

العباني وصف في تصريح خص به صحيفة العين الإخبارية زيارة السراج إلى تونس، التي سبقه إليها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بـ”رقصة الديك الذبوح”، قائلا إنه لم يعد هناك مكان للسراج للعب أي دور في ساحة العملية السياسية بليبيا.

وأكد عضو مجلس النواب خلال حديثه على عزم الجيش الوطني على محاربة الإرهاب وحل التشكيلات المسلحة، ونزع سلاحها وبناء الدولة المدنية وإسقاط اتفاق الصخيرات وإعادة تفعيل الإعلان الدستوري.

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