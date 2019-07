المتوسط:

أعلنت الرئاسة التونسية وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز ال 92 عاما.

وكان الرئيس الراحل الباجي السبسي قد تدهورت حالته الصحية خلال الفترة الماضية وتم نقله إلى إحدى المستشفيات.

