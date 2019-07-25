صالح : تحالف مصالح بين السراج والمركزي والمليشيات

ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن ليبيا تتعرض منذ سنوات لمؤامرة دولية، مشيراً إلى أن تركيا وقطر وجماعة الإخوان من المتآمرين على ليبيا.

المستشار صالح إعتبر في وأضاف صالح في مقابلة مع “العربية” تابعتها صحيفة المرصد أن بريطانيا وإيطاليا لعبتا دوراً في التآمر، لافتاً إلى أن جماعة الإخوان هي من نصب فائز السراج رئيساً للمجلس الرئاسي لذلك لا يرفض طلباً لهم.

وأوضح أنهم طالبوا السراج مراراً ترك الإخوان وميليشيات طرابلس لكنه رفض ذلك ، مشيراً إلى أن تدخل تركيا في ليبيا لصالح الإخوان أصبح واضح.

وتابع قائلاً :” نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا ونحارب بأسلحة قديمة ، ووجود المصرف المركزي في طرابلس سبب التحالف بين الميليشيات والسراج”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية