الأفريكوم تنفي وصول أيّ قوّة تابعة لها إلى مدينة مصراتة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

نفت النّاطقة باسم قيادة القوّات الأميركية العاملة في أفريقيا “أفريكوم بيكي فارمر” أمس الأربعاء وصول أي قوات تابعة لها إلى مدينة مصراتة.

هذا وقالت الناطقة باسم “أفريكوم” في تصريحات لصحفية “الشرق الأوسط” اللندنية، أن القيادة الأفريقية لم ترسل أي قوة عسكرية إلى مدينة مصراتة.

إلى جانب ذلك كان المتحدث الرسمي لقوة البنيان المرصوص اللواء “محمد الغصري” قد أكد وصول قوة من الأفريكوم للكلية الجوية مصراتة.

وأشار”الغصري” في تصريح خصّ به موقع “عين ليبيا” التابعة لجماعة الإخوان المسلمين،نشر يوم الثلاثاء إلى أن قوة الأفريكوم، وصلت للكلية الجوية ضمن إطار التعاون في مكافحة تنظيم داعش ، مضيفاً :-”نرحب بأي تعاون في هذا المجال.

ننوّه بأنه قد هبطت طائرة نقل عسكري أمريكية، من نوع c-17 يوم 22 يوليو الجاري، في مطار مصراتة، وذلك لنقل فريق التحقيق الأمريكي في قضية (لوكربي) وكافة معداتهم بحسب صحيفة ” صنداي بوست ” الأسكتلندية واسعة الانتشار .

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