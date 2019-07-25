لجنة الخارجية النيابية تدعو الحكومة التركية للتوقف عن التدخل بالشأن الداخلي الليبي

ليبيا – أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب عن شكرها وتقديرها للمعارض التركي أكرم إمام أوغلو الفائز حديثاً بعمدة بلدية أسطنبول على موقفه تجاه تصرفات حكومة بلاده في إشارة إلى تدخل الرئيس التركي وحكومته في الشأن الليبي.

اللجنة حثت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه من وصفتهم بالقوى الفاعلة في تركيا لاتخاذ موقف حاسم من سياسات الحكومة التركية التي ألحقت ضرراً بالغاً بالمصالح التركية في ليبيا وتركت عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين والشعبين.

وحمّلت اللجنة الرئيس التركي مسؤوليته إشعال الحرب في ليبيا والتسبب في إراقة الدماء بإرسال الأسلحة الحديثة والمتطورة في خرق واضح لقرارات مجلس الأمن بحظر الأسلحة على ليبيا.

ودعت في بيانها الحكومة التركية إلى التوقف عن التدخل بالشأن الداخلي للدول الأخرى والاهتمام بشؤون بلادها.

كما خلص البيان إلى مطالبة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والبعثة الأممية في ليبيا بضرورة التحرك لإدانة الدعم التركي المفضوح الذي شهدت به المعارضة التركية على أفعال حكومتها.

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